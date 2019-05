Presidente da Cáritas Internacional destaca importância dos refugiados para países de acolhimento

O presidente da Cáritas Internacional defendeu este sábado a importância dos refugiados para o crescimento dos países de acolhimento, como Portugal.

No final da inauguração da exposição “Migrações e Desenvolvimento”, esta tarde em Leiria, o cardeal Luís António Tagle lembrou que, se os portugueses acolherem bem os migrantes, eles ficarão e contribuirão para o país.

Em declarações aos jornalistas, o cardeal filipino afirmou que “os migrantes que vêm para Portugal com outros países em mente, se experienciarem a beleza e a bondade dos portugueses, poderão ficar e contribuir para a sociedade e a economia de Portugal.”

Já o bispo da diocese de Leiria Fátima, D. António Marto, pediu uma solução para o fenómeno da migração que passe pela política, mas também pela mudança de mentalidades.

Na opinião do cardeal português, que também esteve na cerimónia de inauguração, “é preciso uma mudança de ordem cultural na base do respeito pela dignidade da pessoa humana, da solidariedade e da promoção da chamada cultura do encontro.”

Depois da cerimónia, Luís António Tagle teve um encontro com representantes das Cáritas diocesanas e paroquiais portuguesas e visitou algumas famílias de refugiados que residem na região de Leiria.

No domingo, ambos os cardeais voltarão a encontrar-se para as celebrações da peregrinação de maio, com o cardeal filipino a presidir à Eucaristia.