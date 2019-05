GNR já está em Fátima e deixa conselhos. Saiba quais

A GNR já reforçou o dispositivo em Fátima e arredores tendo em vista o aniversário das aparições. Cerca de 750 militares, de várias valências, estão empenhados em garantir a segurança e a tranquilidade públicas, bem como a fluidez do trânsito.

Em comunicado enviado à Renascença, a GNR pede aos peregrinos que tenham particular atenção às temperaturas elevadas previstas para este fim de semana e que tomem medidas de precaução, especialmente em relação a crianças e idosos.

A operação decorre entre este sábado e segunda-feira, dia 13, e conta com o apoio de elementos da Guardia Civil de Espanha e, pela primeira vez, de um elemento dos “carabinieri” (polícia italiana), fruto do memorando de entendimento assinado na sexta-feira no Quartel do Carmo, em Lisboa, entre a GNR e o Departamento da Segurança Pública do Ministério do Interior da República Italiana.

O "carabinieri" terá como função facilitar a prestação de informações aos turistas italianos, bem como os contactos entre os peregrinos e as autoridades portuguesas.

De carro ou a pé, siga estes conselhos:

Considerando as temperaturas elevadas previstas, a GNR aconselha:

Para quem vai de carro: Usar o ar condicionado ou, se não tiver, deixar um pouco das janelas abertas; Levar água suficiente para a viagem; Imobilizar a viatura em locais apropriados para hidratação, evitando distrações; Evitar a permanência em viaturas expostas ao sol, em especial, com crianças, doentes ou idosos.

Em relação aos peregrinos: Aumentar a ingestão de água e efetuar uma alimentação adequada; Usar roupa leve e fresca; Não hesitar em pedir ajuda no caso de se sentirem mal com o calor; Devem ter consciência das suas capacidades e condições de saúde; Evitar um esgotamento devido ao calor, que possa originar alguma consequência mais grave para os peregrinos; Em caso de necessidade ligar o 112 ou pedir ajuda aos militares da GNR.



Durante a deslocação, os peregrinos devem ainda:

Andar em fila indiana;

Sinalizar o início e o fim dos grupos;

Não andar na estrada, mas sim pela berma;

Caminhar sempre na berma contrária ao sentido do trânsito;

Não andar em locais onde seja proibida a circulação de peões;

Usar sempre, quer de dia quer de noite, coletes refletores;

Se for preciso reunir o grupo, fazê-lo sempre fora da estrada;

Não usar auscultadores para ter a perceção do meio envolvente;

Não utilizar o telemóvel durante a caminhada, evitando distrações;

Não andar sozinho(a) durante a noite;

Tomar especiais cuidados ao atravessar as vias.

À chegada à cidade de Fátima e ao Santuário, os peregrinos devem: