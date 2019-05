INEM dá por terminado apoio em Moçambique

O INEM anunciou esta terça-feira o fim da sua missão em Moçambique, de apoio às vítimas do ciclone Idai.

Segundo o comunicado do INEM, enviado à Renascença, ao longo de um mês as equipas do Instituto Nacional de Emergência Médica assistiram um total de 1.656 pessoas.

O trabalho do INEM desenvolveu-se sobretudo em Mofambisse, província de Sofala, onde ajudaram a melhorar as condições do centro de saúde.

O instituto informa ainda que a maior parte das pessoas que ajudou sofriam de problemas de gravidade menor, mas que houve ainda 195 casos de patologias relacionadas com trauma e 151 de infeções respiratórias, febre, diarreia ou outras.

Houve ainda 81 casos diagnosticados de doenças como malária, tuberculose ou varicela.

No total, estiverem em Moçambique 52 profissionais do INEM.