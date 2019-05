"Jogadores do FC Porto vão transcender-se em nome de Casillas"

Jorge Amaral não esconde a "tristeza" e a "grande comoção" com o súbito enfarte agudo do miocárdio sofrido por Iker Casillas, esta quarta-feira, que deixará o guarda-redes espanhol, de 37 anos, fora dos relvados, pelo menos, até ao final da época. O antigo guarda-redes do FC Porto considera que a equipa se superará em nome do companheiro.

Casillas falhará os três últimos jogos da I Liga, numa altura em que o FC Porto ocupa o segundo lugar da tabela, a dois pontos do líder Benfica. Há, ainda, a final da Taça de Portugal frente ao Sporting, a 25 de maio. Por isso, com Casillas "em mente e no coração", fica o repto de Amaral ao plantel de Sérgio Conceição, em entrevista a Bola Branca.

"É um peso extraordinário, que poderemos pôr na balança: o jogador ou o homem? Para mim, não há dúvidas: não há título nenhum que valha a vida de um ser humano. O FC Porto tem substitutos que, lembrando-se de Iker, vão transcender-se para lhe dar, nos jogos que faltam no campeonato e na final da Taça [de Portugal], aquilo que ele queria, que era ganhar. Mais do que os atributos do eventual substituto, que tenha Iker Casillas em mente e no coração", salienta Amaral.

O antigo guarda-redes portista celebra o facto de Casillas estar "bem e sem perigo de vida". "Isso é o mais importante neste momento", sublinha, com um desejo: "Ver novamente o Iker a brilhar na baliza do FC Porto e a continuar a dar-nos os títulos que estão na nossa memória."



Iker Casillas sofreu um enfarte agudo do miocárdio, esta quarta-feira, durante o treino matinal do FC Porto, e foi internado de urgência no Hospital CUF, no Porto. O guarda-redes de 37 anos está fora de perigo.