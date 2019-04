Maduro perdeu "credibilidade, confiança e legitimidade", defende administrador apostólico de Caracas

D. Baltazar Porras, cardeal-arcebispo de Mérida, descreve uma situação muito confusa por falta de informação clara, mas garante que o país não vive um cenário de guerra.

O também administrador apostólico de Caracas apela – tanto a Maduro quanto a Guaidó – a que a solução seja rápida, pacifica e garantida dentro do país, sem recurso a uma intervenção externa.

Que informações dispõe nesta altura sobre o que se está a passar? Maduro fala de uma tentativa de golpe de Estado conduzida por Guaidó, juntamente com um numero reduzido de militares. De que informações dispõe neste momento?

A situação está muito confusa. Não existe uma informação clara daquilo que se está a passar no país e aqui na cidade. Há muita gente que se está a mobilizar – e não apenas na capital, mas em muitos outros sítios. Mas, pelo que sei, não há uma guerra no país. Mas a situação é, neste momento, muito confusa.

Há noticias de que já houve disparos e que Guaidó tem a seu lado militares. Confirma essas informações?

Como digo a situação é confusa e qualquer apreciação rigorosa terá que esperar pelos acontecimentos.

Acredita que este será o momento decisivo?

Claro que há muito tempo vivemos uma situação muito confusa no país. Houve uma deterioração da convivência, deterioração da vida e faltam as coisas mais elementares. O melhor desejo que podemos ter é que isto se possa superar com paz e tranquilidade.

Mas crê que será possível uma transição pacifica neste momento, com Maduro a falar numa tentativa de golpe de Estado?

Eu creio que neste momento é normal que cada sector diga coisas a seu favor, mas há indubitavelmente que esperar. Não devemos precipitar-nos.

Que conselho daria, neste momento, a Nicolas Maduro? Que abandone o poder?

É isso que tem sido reclamado por muitos sectores. Internamente perdeu credibilidade, confiança e legitimidade. E foi isso que conduziu à situação que estamos a viver agora.

E a Guaidó, o que gostaria de dizer?

Que ele é neste momento, e tem sido, a esperança do povo de poder encontrar uma solução o mais pacifica que seja possível para o bem-estar de todos, incluindo os seguidores do regime actual.

Seja como for, este será, tudo indica, um momento decisivo. Das duas uma: ou Guaidó vence e derruba o regime; ou falha e não ficará em boa situação. Nesse caso, até poderá surgir uma intervenção externa. O que acha que pode vir a acontecer?

Uma solução o mais rápida possível seria o melhor. E que seja pacifica e que seja garantida dentro do país e pelas forças que aqui estão.