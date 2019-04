​Vê Portugal – Fórum de Turismo Interno. Os turistas portugueses são importantes

O VI Fórum Vê Portugal vai decorrer em Castelo Branco, nos dias 21 e 22 de maio. O objetivo é discutir as diversas questões que interessam ao mercado interno e, mais especialmente, ao Interior.



“Os turistas nacionais são aqueles que estão cá todo o ano e merecem a maior consideração. Damos por adquirido que o mercado interno está seguro, mas não é assim”, diz Jorge Loureiro, vice-presidente do Turismo do centro, que organiza o evento.

“O empresário quando abre a porta não faz seleção, se é nacional ou estrangeiro. Não deve, não pode fazê-lo”, sublinha Jorge Loureiro.

No Fórum vão ser discutidos temas como o turismo cinematográfico, a inovação digital, os ativos diferenciadores no Interior e na orla costeira, assim comos modelos e estratégias de valorização e promoção.

Numa altura em que se assiste a um abrandamento no crescimento do turismo em Portugal, Jorge Loureiro defende que é preciso atrair consumidores/turistas com mais poder aquisitivo, não apenas estrangeiros, mas também nacionais. “Assim podemos ajudar ao crescimento das regiões”, afirma.

No congresso participam também Luís Marques Mendes, que fará uma palestra sobre o binómio “Portugal para viver/Portugal destino turístico”.

O secretário de Estado das Autarquias Locais, Carlos Miguel, vai abordar a “lei-quadro da transferência de competências para as autarquias locais e as entidades intermunicipais de turismo”.