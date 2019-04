Missão da Santa Sé na ONU vai condecorar Ajuda à Igreja que Sofre

A Missão Permanente da Santa Sé junto das Nações Unidas vai condecorar a fundação Ajuda à Igreja que Sofre pelo seu trabalho em prol dos cristãos perseguidos.

A atribuição do prémio “Caminho para a Paz” é dada em conjunto com a fundação Caminho para a Paz e terá lugar no dia 22 de Maio.

Para Catarina Martins Bettencourt, diretora do secretariado da AIS em Portugal, este prémio vem reconhecer o “trabalho único que a Ajuda à Igreja que Sofre desempenha junto das comunidades cristãs perseguidas no mundo”.

Numa nota enviada à Renascença pela própria AIS, Catarina Martins Bettencourt acrescenta que este trabalho “só é possível graças aos benfeitores e amigos da instituição, nomeadamente em Portugal, que com a sua generosidade extraordinária permitem a concretização de milhares de projetos pastorais e de ajuda humanitária junto dos irmãos que mais sofrem”.

O prémio será entregue pelo arcebispo Benrardito Auza, observador permanente da Santa Sé junto às Nações Unidas ao presidente executivo internacional da AIS, Thomas Heine-Geldern, em Nova Iorque.

Segundo a nota enviada à Renascença, a AIS financia cerca de 5.500 projetos em 140 países. O ano passado estes projetos corresponderam a um investimento de cerca de 110 milhões de euros.