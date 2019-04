Tribunal reduz pena. Lula da Silva pode sair da prisão este ano

O Superior Tribunal de Justiça do Brasil reduziu a pena de prisão de Lula da Silva. O antigo Presidente pode deixar a prisão ainda este ano.

A revisão da pena é referente ao caso do apartamento triplex no Guarujá, em São Paulo. Os 12 anos e 11 meses de prisão foram agora reduzidos para 8 anos, 10 meses e 20 dias de prisão.



A decisão dos juízes de recurso abre a possibilidade de Lula da Silva sair da prisão ainda este ano, uma vez que cumprirá um sexto da pena no final de setembro, e passar para o regime semiaberto.

No caso do triplex do Guarujá, o ex-Presidente do Brasil foi condenado por corrupção e lavagem de dinheiro. Lula da Silva está preso desde abril do ano passado.

Lula da Silva tem outros casos pendentes na justiça. Em fevereiro deste ano, foi condenado a 12 anos e 11 meses de prisão no âmbito do caso do sítio de Atibaia, em que foi considerado culpado dos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro.