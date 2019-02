Lula da Silva condenado a 12 anos e 11 meses de prisão no caso do sítio de Atibaia

O antigo Presidente brasileiro Lula da Silva foi condenado esta quarta-feira a 12 anos e 11 meses de prisão, no âmbito do caso do sítio de Atibaia.

Lula da Silva foi considerado culpado dos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro.

Neste caso extraido do processo Lava Jato, os procuradores consideram que o antigo Presidente é o verdadeiro dono da quinta de Atibaia, no estado de São Paulo, e foi o beneficiário de obras feitas nas casas, com piscina, rodeadas por uma floresta.

Os trabalhos foram pagos por construtoras, alegadamente, beneficiadas em contratos com a Petrobras, a petrolífera estatal brasileira. José Carlos Bumlai, empresário do setor da pecuária, também terá financiado a remodelação.

O Ministério Público brasileiro acredita que, em troca de contratos, a Petrobras, a Odebrecht e a OAS pagaram as obras e a decoração do sítio de Atibaia, no valor de 180 mil euros. O alegado esquema durou entre 2010 e 2014.



A defesa garante que Lula da Silva não é o proprietário, mas apenas frequentava o sítio. A propriedade está em nome de dois sócios de Fábio Luís Lula, o filho do antigo Presidente do Brasil, também conhecido como “Lulinha”.



O antigo Presidente e líder do Partido dos Trabalhadores já se encontra a cumprir uma pena de 12 anos e um mês de prisão no caso do triplex de Guarujá.