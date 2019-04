Sri Lanka. MNE lamenta morte de português nestes "cobardes ataques"

O ministro português dos Negócios Estrangeiros lamenta a morte de um português nos atentados em igrejas e hotéis no Sri Lanka. “Expressamos as nossas condolências à sua família”, lê-se no Twitter.

Em vários ‘posts’ publicados nesta rede social, o ministro Augusto Santos Silva afirma que a solidariedade do Governo "está com as vítimas, o povo e as autoridades" e que “o Governo português condena nos termos mais veementes os cobardes atentados que atingiram, hoje, igrejas e hotéis no Sri Lanka, causando a morte a muitas dezenas de pessoas".