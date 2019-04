Corona continua sem treinar no FC Porto

Jesús Corona cumpriu, pelo segundo dia consecutivo, um plano específico de recuperação da lesão no tornozelo direito, no Olival, com tratamento e trabalho de ginásio. O jogador está em dúvida para o desafio com o Liverpool, a contar para a 2ª mão dos quartos de final da Liga dos Campeões.

Corona é o único jogador indisponível para Sérgio Conceição, que em relação ao jogo de Anfield, que os ingleses venceram por 2-0, recupera Pepe e Herrera, que cumpriram castigo. Em comparação com o jogo com o Portimonense, de sábado, o treinador volta a contar com Felipe, que estava suspenso.

O último treino antes do jogo é esta terça-feira, às 16h30, no Olival. Sérgio Conceição dá conferência de imprensa, no Estádio do Dragão, às 15h00.