Medvedev elimina João Sousa em Monte Carlo

João Sousa teve uma passagem fugaz pela terra batida do Masters de Monte Carlo. O número um nacional foi derrotado por Daniil Medvedev, por duplo 6-1, na 1ª ronda do torneio, num jogo que durou 55 minutos. O russo, 14 do "ranking" mundial, teve um jogo fácil diante do português, que esta segunda-feira caiu para o lugar 51 da classificação ATP.

Sousa continua no Mónaco, onde irá disputar o torneio de pares, ao lado do argentino Diego Schwartzman. Pela frente, na 1ª ronda, têm a dupla britânica formada por Kyle Edmund e Neal Skupski.