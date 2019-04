João Sousa deixa o "top-50" mundial

João Sousa caiu do "top-50" mundial, esta semana, ao registar uma perda de oito lugares. O tenista português não competiu na semana passada e preparou-se para o Masters de Monte Carlo, onde foi eliminado logo na 1ª ronda, esta segunda-feira, pelo russo Daniil Medvedev.

O número um nacional continua a ser o único português no "top-100". Pedro Sousa ocupa o lugar 106 e João Domingues está na posição 221.

No topo não há registo de alterações. Djokovic é o número um do mundo, na frente de Nadal e Zverev. Os três estão em competição no Mónaco, esta semana, ao contrário de Federer. O número quatro do "ranking" prescinde da presença no Masters de Monte Carlo.