Zero pede celeridade à justiça por causa de Aeroporto do Montijo

Os ambientalistas da Zero pedem uma decisão rápida da justiça, na esperança de que tenha mesmo que ser realizada uma avaliação ambiental estratégica ao impacto do Aeroporto do Montijo.

Em declarações à Renascença, Francisco Ferreira, reage ao anúncio de que está concluído o estudo de impacto ambiental do Aeroporto do Montijo.

Desde a primeira hora que a Zero sustenta que isso não basta, e por isso interpôs, em março, uma ação judicial contra a Agência Portuguesa do Ambiente.

É urgente uma decisão, sublinha Francisco Ferreira. “Temos esperança que os tribunais deem urgência à nossa ação judicial, ainda mais agora que já há um facto correspondente à entrega do estudo de impacto de impacto ambiental, num processo de avaliação de impacto ambiental para o Montijo, e não de uma avaliação ambiental estratégica.”

“A Zero pede celeridade ao tribunal, ainda mais agora na medida em que já estamos a iniciar o processo de avaliação de impacto ambiental referente, e infelizmente de forma exclusiva, ao Montijo.”

A ANA-Aeroportos já tem o estudo de impacto ambiental do Aeroporto do Montijo, mas os detalhes ainda não são oficialmente conhecidos. De acordo com o semanário “Sol”, o documento alerta ara problemas de ruido excessivo e risco para várias espécies de aves.

Ora, diz Francisco Ferreira à Renascença, foi precisamente por isso que o outro estudo foi retirado.

“Foram esses aspetos que levaram a que o anterior estudo de impacto ambiental fosse retirado pela ANA e portanto são questões extremamente sensíveis que certamente darão muito que falar e discutir, quer nas instâncias nacionais, quer ao nível comunitário onde entregámos – por causa desta falha de não haver uma avaliação ambiental estratégica – uma queixa à Comissão Europeia em Agosto do ano passado”, diz.