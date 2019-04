Aumentaram os casos de violência doméstica investigados em Lisboa

As investigações ao crime de violência doméstica aumentaram em Lisboa. Segundo a Procuradoria-Geral distrital de Lisboa, no primeiro trimestre registaram-se mais 376 inquéritos do que em igual período do ano passado, num total de 8.224.

O arranque do ano contou com 3.487 novos casos e o trimestre terminou com 443 acusações – a maioria na zona da comarca de Lisboa Oeste, que abrange Amadora, Cascais, Mafra, Oeiras e Sintra.

Dos últimos três meses de 2018 transitaram 4.737 casos.

A zona da comarca de Lisboa (Almada, Barreiro, Moita, Montijo, Lisboa Seixal) é onde houve registo de mais investigações entre janeiro e março, com mais de três inquéritos novos.

No fim de março, eram 4.985 os inquéritos pendentes, 1.354 há mais de oito meses. Foram concluídas 3.239 investigações pelo Ministério Público de Lisboa e o número de arquivamentos diminuiu: se em 2018 eram 2.194, em 2019 foram 1.958 (numa comparação homóloga).

Os dados foram divulgados esta quarta-feira pela Procuradoria-Geral distrital de Lisboa. O mesmo dia em que mais uma mulher foi vítima de agressão por parte do marido. Foi atingida com um tiro na nuca na noite de terça-feira, em Bragança, mas já está livre de perigo. O suspeito está detido e vai ser presente a tribunal ainda esta semana.