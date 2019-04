Violência doméstica. Mulher atingida na cabeça está “livre de perigo”

A mulher atingida a tiro na nuca pelo marido, na noite de terça-feira, em Bragança, está livre de perigo. O suspeito está detido e vai ser presente a tribunal esta semana.

Segundo o comandante distrital da PSP, José Neto, que esclareceu os jornalistas sobre o alegado caso de violência doméstica que envolve um casal chinês a viver em Bragança há 16 anos, o suspeito deverá ser presente "amanhã (quinta-feira) a tribunal".

Fonte da Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste revelou que a vítima "está livre de perigo" e é provável que tenha alta em breve.

De acordo com o comandante, a PSP foi alertada, pelas 22h30 de terça-feira, pela ULS do Nordeste para a entrada na urgência de uma mulher com um tiro na nuca.

A mulher de 53 foi atingida na cabeça "com um disparo próximo de uma arma adaptada", como explicou o comandante.

O comandante José Neto esclareceu ainda que "a vítima ajudou a perceber a situação" e o testemunho levou as autoridades ao marido, de 59 anos, que foi detido junto à residência.

A situação terá decorrido dentro da casa onde o casal vivia e a PSP não esclareceu como é que a vítima chegou ao hospital.

O comandante acrescentou ainda que "não existe histórico de violência doméstica" entre este casal.

"Estamos perante um facto de um marido que dá um tiro na cabeça da mulher, não há testemunhas", afirmou o comandante, acrescentando que o caso foi entregue à Polícia Judiciária.