GNR desmantela rede de apostas ilegais no norte de Portugal

A GNR desmantelou na passada sexta-feira uma rede de apostas desportivas ilegais que funcionava em vários pontos do norte do país, numa operação que contou com a colaboração da Europol e da Eurojust e incluiu ainda buscas na Áustria e na Alemanha.

De acordo com um comunicado da GNR enviada à Renascença, “a atividade criminosa desmantelada consistia na disponibilização, gestão, pagamento e cobrança de valores relativos a apostas desportivas, as quais eram efetuadas mediante o acesso a sites disponibilizados em estabelecimentos comerciais.”

Os 138 militares envolvidos na operação “Showdown” levaram a cabo 41 buscas em diferentes localidades dos distritos do Porto, Braga e Viana do Castelo “vinte das quais a estabelecimentos comerciais, onde eram disponibilizados os acessos aos sites para a prática ilícita de apostas desportivas, cinco a empresas envolvidas na exploração de sites de apostas desportivas, quinze a domicílios e uma a um armazém que funcionava em apoio à atividade ilícita desenvolvida”.

“Em simultâneo, foram também realizadas buscas na Áustria e na Alemanha, locais onde se encontravam os servidores utilizados na exploração do jogo ilícito”, diz ainda o comunicado.

A operação terminou com a apreensão de dezenas de carros e quatro motociclos, bem como 54 dispositivos informáticos de exploração de jogo ilícito e realização de apostas online. Foram ainda apreendidas sete máquinas de jogo e arrestados bens imóveis e contas no valor de quase 300 mil euros.

Segundo a GNR “esta operação, considerando a dimensão transnacional dos ilícitos sob investigação, teve no plano da cooperação policial, o patrocínio e o apoio operacional da Europol, que disponibilizou também um analista para acompanhar as diligências em território nacional, e, no âmbito da coordenação da cooperação judiciária, a intervenção do Eurojust.”

Na operação foram detidos nove indivíduos e constituídos arguidos 21 pessoas, indiciados pelos crimes de “exploração ilícita de jogos e apostas online, associação criminosa e fraude fiscal qualificada”.