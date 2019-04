Informação falsa em autoestradas ou jornais alvo de ataques. Terminou o Exercício Nacional de Cibersegurança

Chegou esta quinta-feira ao fim o Exercício Nacional de Cibersegurança. As conclusões definitivas só serão conhecidas lá para o final do mês, mas, para já, o exercício está a ser considerado um sucesso.

Este segundo e último dia simulou vários incidentes ocorridos num sábado, dia de reflexão, e num domingo, dia de eleições.

Lino Santos, o coordenador do Centro Nacional de Cibersegurança, explicou à Renascença que tipo de situações foram testadas durante o dia de hoje.

"Tivemos uma situação de propaganda realizada fora do prazo, mas depois tivemos algumas situações engraçadas: tivemos logo uma tentativas de desinformação feita em painéis de sinalização em autoestradas, a dar conta que as eleições tinham sido adiadas uma semana – portanto, informação falsa nos painéis da autoestrada –; tivemos alguma situação de stress para os órgãos de comunicação social, porque eles foram afetados com ransomware, portanto, software malicioso; tivemos também, já no domingo, no momento em que as pessoas tentam saber qual é que é o seu local de voto e a urna que devem usar, houve um ataque ao serviço de SMS que presta essa informação”, explicou.

No Exercício deste ano participaram duas dezenas e meia de entidades, que foram confrontadas com vários ataques a um processo eleitoral. Os resultados do teste, serão conhecidos no final do mês.

"Acabamos o exercício com cerca de mil mensagens trocadas. Portanto, o dia de hoje foi mais intenso. Ontem tivemos 400, hoje temos cerca de mil mensagens trocadas entre os vários jogadores e a avaliação desses fluxos de informação, mais uma vez a ver se foram os corretos, se se deu conhecimento a quem tem que se dar conhecimento, se o pedido de ação era aquele que era esperado, desejado, se há lacunas, buracos, ações que deviam ter sido tomados – e não foram – e por quem. Essa avaliação está concluída no final de abril”, concluiu o coordenador do Centro Nacional de Cibersegurança.