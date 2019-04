Há eleições num Portugal de faz-de-conta. E tudo o que pode correr mal, vai correr mal

Quinta-feira, 5 de Setembro de 2019. A Lusoceania, estado independente, prepara-se para ir às urnas dentro de quatro dias. A votos vão o Partido Alternativa Renovadora (PAR), na oposição, e o Partido da Continuidade Democrática (PCD).

A Lusoceania não existe, nem sequer o PAR ou o PCD, mas no n.º 69 da Rua da Junqueira, sede do Gabinete Nacional de Cibersegurança, o cenário fictício é levado muito a sério. É tudo parte da segunda edição do Exercício Nacional de Cibersegurança, um exercício que quer pôr à prova a capacidade de resposta de Portugal em caso de ciberataque num período de eleições.

Quatro dias são espremidos em dois, e o país é condensado para caber todo nas três salas dedicadas ao evento. Estão lá a Comissão Nacional de Eleições, a Procuradoria-Geral da República, a EDP e REN, Microsoft, Polícia Judiciária, ERC, Lusa e outras entidades. No total, 22 instituições responsáveis pelos sistemas vitais do país e da democracia portuguesa.

Na cabeça de todos os presentes só há uma certeza: na Lusoceania, tudo o que pode correr mal vai correr mal. “O objectivo é que corra mal. Se fizéssemos um exercício em que toda a gente fizesse o que tem de fazer não aprenderíamos”, explica Lino Santos, coordenador do Centro Nacional de Cibersegurança.

Às 11h00, hora em que o país real foi autorizado a saber notícias de Lusoceania, os primeiros problemas começavam a surgir. Um instituto de sondagens dá a vitória ao PCD, partido no poder, mas, para surpresa dos seus autores, os dois jornais nacionais, o “Único” e o “Agenda da Manhã” dão a vitória ao partido na oposição, o PAR.

A Renascença não é órgão de comunicação na Lusoceania, mas teve acesso privilegiado à realidade alternativa condensada nesta sala da Rua da Junqueira. Tentamos apurar o que se passava juntos dos jogadores. A sondagem tinha sido comunicada corretamente à ERC, entidade a quem as empresas de sondagens estão obrigadas a comunicar as sondagens antes de as lançarem, mas a informação chegou adulterada aos dois jornais do país.

É preciso investigar. Às 18h00 de quinta-feira, hora de Lusoceania, o jornal “Único” descobre que a PJ está a investigar o caso. Todo o cenário é um exercício, mas nem assim a Procuradoria-Geral da República(PGR) leva a sua investigação menos a sério. Nem a sua relação com os jornalistas. “Isso está em segredo de justiça”, diz à Renascença Carlos Pinho, da PGR.

“A atividade investigatória está a assumir os seus trâmites normais e habituais. Mas a um ritmo que é proporcional também ao tempo de duração do jogo” explica o representante da PGR no jogo.

Ao certo, é agora sabido que a sondagem foi publicada por um agente estranho no site da ERC. E que foi daí que os jornalistas retiraram os resultados errados. A ERC terá por isso sido alvo de um ataque informático por alguém que conhece o sistema. Um cenário hipotético, mas perfeitamente possível.

Campanhas de desinformação, caixas de e-mail violadas e comunicações em baixo. Lusoceania está a ser atacada?

É agora praticamente impossível estar a par de tudo o que está a acontecer neste país fictício. A sondagem falsa foi só o início. No Facecook e no Twicker - não, não é erro, na Lusoceania estas são as duas principais redes sociais - já há campanhas de desinformação detectadas pelas autoridades. Dentro das Forças Armadas, fala-se de uma campanha de desinformação enviada por e-mail. No Norte, há falhas nas telecomunicações e, no Alentejo, é a energia eléctrica que falha. Na população da Lusoceania as dúvidas certamente que começam a pairar. Estará o país a ser atacado?

Estamos a apenas dois dias do sufrágio e aparentemente alguém quer que o Partido Partido da Continuidade Democrática não continue no governo. À semelhança do que aconteceu com o Partido Democrata nos EUA, ou como partido de Emmanuel Macron em França, a caixa de e-mail de um dos elementos foi comprometida.