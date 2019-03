Papa já assinou a exortação apostólica para os jovens “Cristo Vive”

O Papa Francisco assinou esta segunda-feira a exortação apostólica “Cristo Vive”, que nasce do sínodo para os jovens, que decorreu no Vaticano em 2018.

Francisco aproveitou a sua visita ao Loreto, por ocasião do dia da Anunciação, que se assinala a 25 de março, para assinar formalmente o documento. Naquele santuário visitou o Centro Juvenil João Paulo II.

O Santuário da Santa Casa do Loreto é assim conhecido porque, segundo a lenda, a própria casa em que Nossa Senhora cresceu foi trasladada da Terra Santa para aquele local, no século XV.

“A ‘Santa Casa’ é a casa dos jovens porque aqui a Virgem Maria, a jovem cheia de graça continua a falar às novas gerações, acompanhando cada um na busca da própria vocação. Por isso, quis assinar aqui a exortação apostólica, fruto do Sínodo dedicado aos jovens. Intitula-se ‘Cristo vive’”, disse o Papa.

Francisco tirou da vida de Nossa Senhora e da sua experiência lições para as famílias atuais. “A experiência doméstica da Virgem Santa indica que família e jovens não podem ser dois sectores paralelos da pastoral das nossas comunidades, mas devem caminhar profundamente unidos, porque muitas vezes os jovens são o resultado do que a família lhes dá na fase de crescimento.”

No final do seu discurso, Francisco pediu a Maria que ajude de forma particular os jovens.

“Que a Virgem Santa ajude todos, especialmente os jovens, a percorrer o caminho da paz e da fraternidade, fundadas no acolhimento e no perdão, no respeito pelo outro e no amor que é dom de si. Que a nossa Mãe, estrela luminosa de alegria e de serenidade, conceda às famílias, santuários do amor, a bênção e a alegria da vida. Que Maria, fonte de toda a consolação, ajude e conforte todos os que sofrem.”

Apesar de ter sido assinado esta segunda-feira, o texto da exortação apostólica ainda não foi divulgado oficialmente.