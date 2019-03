Portugal ajuda Moçambique. E a Europa?

A mobilização dos portugueses perante a tragédia causada pelo ciclone em Moçambique é elogiada pelos comentadores do ”Visto de Fora”, mas Begoña Iñiguez e Olivier Bonamici lamentam que a ajuda europeia não seja maior.

Com o Brexit adiado por algumas semanas, olhamos também para as opções que restam a Theresa May e aos britânicos.

A violência dos coletes amarelos em França e a expulsão dos húngaros Fidesz do Partido Popular Europeu são outros temas desta edição, em que se fala também dos novos passes sociais que prometem beneficiar muitos portugueses.