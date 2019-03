Novo filme de Tarantino repleto de estrelas... de hoje e do passado. Veja o trailer

O elenco, esse, está repleto de estrelas da Hollywood… a interpretar as do passado: Leonardo DiCaprio é Rick Dalton, actor consagrado western televisivo que procura, a custo, transitar para o grande ecrã; Brad Pitt, por sua vez, é Cliff Booth, duplo de Dalton e o seu melhor amigo.

Los Angeles, 1969. É aqui, nesta data, que se vai desenrolar a trama do novo filme de Quentin Tarantino: “Once Upon a Time in Hollywood”.





Do elenco do filme fazem igualmente parte Luke Perry (falecido no começo deste mês), Timothy Olyphant, Dakota Fanning, Al Pacino, Tim Roth, Emile Hirsch, Kurt Russell ou Margot Robbie.

Margot interpretará a atriz Sharon Tate, a mulher de Roman Polanski que foi assassinada brutalmente durante a gravidez pelo grupo criminoso (autor de vários homicídios nos EUA daquela década) liderado por Charles Manson – que em “Once Upon a Time in Hollywood” é interpretado por Damon Herriman.

Rick Dalton e Cliff Booth procuram recuperar um lugar na indústria cinematográfica e, para isso precisam da ajuda da vizinha Sharon Tate. Será a primeira vez que Leonardo DiCaprio e Brad Pitt trabalham juntos.

Quatro anos depois de “Os Oito Odiados”, que venceu o Óscar de Melhor Banda Sonora (Ennio Morricon), Tarantino regressa à realização com “Once Upon a Time in Hollywood”.

Em Portugal, a estreia nos cinemas está marcada para 8 de agosto.

Veja o trailer: