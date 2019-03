Morreu Luke Perry, estrela da série "Beverly Hills, 90210"

O ator estava hospitalizado desde quarta-feira, precisamente no dia em que a Fox confirmou o regresso da série "Beverly Hills, 90210", com a maior parte do elenco original, para seis episódios que deverão ser transmitidos no verão deste ano, segundo o Deadline.

Devido aos seus compromissos para com a série "Riverdale", Perry não estava confirmado como presença constante ao longo dos seis episódios da nova temporada da série que o tornou famoso enquanto ícone adolescente e na qual participou durante dez anos, entre 1990 e 2000.