Rio Ave ainda não foi abordado pelo Sporting por Léo Jardim

O Sporting ainda não apresentou uma proposta formal ao Rio Ave para a contratação do guarda-redes Léo Jardim, apurou Bola Branca, apesar do interesse noticiado pelo jornal "Record".

Léo, de 24 anos, está emprestado pelo Grémio de Porto Alegre ao Rio Ave, mas será jogador do clube vila-condense, em definitivo, a partir da próxima época, já que o clube exerceu o direito de opção, garantindo o passe do jogador até 2024.



O jovem guardião é muito cobiçado, e os leões poderão ter forte concorrência para assegurar a contratação do guarda-redes. O Rio Ave já recebeu algumas abordagens de outros clubes para a contratação de Léo Jardim, mas nenhuma do clube de Alvalade.

Natural de Ribeirão Preto, município brasileiro no interior do estado de São Paulo, Leonardo César Jardim, foi formado no Olá Brasil, clube da terra e depois no Grémio de Porto Alegre. No Rio Ave somou um total de 31 jogos esta temporada.



Sporting e Rio Ave têm boas relações e poderão fazer novo negócio, depois de outras situações recentes como as de Marcelo e Rúben Ribeiro, de Vila do Conde para Alvalade, e de Francisco Geraldes, Gelson Dala e Petrovic, de Alvalade para Vila do Conde.