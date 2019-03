Léo Jardim associado ao Sporting

Léo Jardim, guarda-redes do Rio Ave, está nos planos do Sporting, de acordo com notícia do jornal "Record". O diário faz manchete com o assunto, esta quarta-feira, e detalha que já houve contactos exploratórios.

O brasileiro, de 24 anos, custa três milhões de euros, mas a proposta, segundo informa o "Record", deverá envolver a cedência de jogadores. Léo Jaridm chegou a Vila do Conde no início da temproada, por empréstimod o Grémio de Porto Alegre, mas cedo convenceu os dirigentes do Rio Ave que já acionaram a opção de compra prevista no contrato.

Makaridze, que entretanto saiu para o Vitória de Setúbal começou a época a titular, na Liga Europa, mas Léo Jardim ganhou o lugar e fez todos os jogos do campeonato, até ao momento.

Sporting e Rio Ave têm boas relações e poderão fazer novo negócio, depois de outras situações recentes como as de Marcelo e Rúben Ribeiro, de Vila do Conde para Alvalade, e de Francisco Geraldes, Gelson Dala e Petrovic, de Alvalade para Vila do Conde.