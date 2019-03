“Fake news”. Portugal no top 10 dos países com mais contas bloqueadas

Veja também:



A Google passou a pente fino as notícias falsas e Portugal não escapou: está no top 10 dos países da União Europeia com mais contas bloqueadas.

Só em janeiro, a Google bloqueou 244 contas de utilizadores portugueses, mas é o Reino Unido o país mais prejudicado por este tipo de notícias, com 16 mil contas bloqueadas.

Os dados foram revelados no primeiro relatório sobre “fake news” que a Google entregou, em fevereiro, à Comissão Europeia.

Na União Europeia, em janeiro, foram suspensas mais de 48 mil contas na plataforma Google Ads, avança o “Diário de Notícias” nesta terça-feira. Reino Unido, Estónia e Roménia compõem o pódio dos bloqueios.

Mas nem todos os bloqueios dizem respeito ao combate das “fake news”. Ainda assim, refere o gigante tecnológico, os números dão uma noção da dimensão que o fenómeno pode já ter.

O combate às notícias falsas decorre há alguns anos e a Comissão Europeia tem insistido com as principais plataformas digitais para serem mais duras nessa luta.

Em Portugal, a agência Lusa está desenvolver, em parceria com outras entidades, um sistema de verificação de factos, foi anunciado em fevereiro.