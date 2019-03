Rui Rio: Governo "sustentado por BE e PCP" impediu política sustentada de crescimento

O líder do PSD defendeu a ideia de que o executivo não teve uma “política sustentada de crescimento económico”, nem podia, “porque um Governo sustentado pelo BE e pelo PCP jamais seria amigo das empresas e do investimento”.

“Portugal a crescer acima da União Europeia queremos todos", disse Rio, referindo-se às palavras de António Costa, em Matosinhos. Outra coisa é termos uma política económica que sustente uma afirmação dessas. Para isso, temos de ter uma política sustentada de crescimento económico, necessariamente apostada nas exportações e no investimento”, afirmou Rui Rio na Maia, à margem do fórum distrital autárquico do Porto.

Contudo, acrescentou, se se for ver “as políticas deste governo para facilitar o investimento privado e as exportações, não são nenhumas”.

“Nem podíamos esperar que fossem algumas, porque um governo sustentado pelo BE e PCP jamais seria amigo das empresas e do investimento”, sustentou.

O líder social-democrata defendeu ainda que Portugal devia “ter aproveitado no momento alto do ciclo económico”, nos últimos “três ou quatro anos”, para “preparar o futuro com uma estratégia de crescimento económico sustentado”, mas isso não aconteceu e, “quando o ciclo baixar, e já está a baixar”, o país vai “ter de sofrer mais do que era necessário”.