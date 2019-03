Roger Waters elogia canção "profundíssima" e talento de Conan Osíris... mas pede-lhe que boicote a Eurovisão

Roger Waters, o histórico líder da banda Pink Floyd, dedicou este sábado, no Facebook, uma publicação – intitulada “És tu o tal?” – a Conan Osíris, o vencedor do Festival da Canção e representante português na Eurovisão, em maio.

Waters começa por lembrar que, há alguns dias, endereçou uma carta a Conan Osiris, alguém que descreve como “um jovem e talentoso cantor português”. “Ouvi a canção dele e só depois tive a tradução da letra, que fala do uso de um telemóvel para fazer perguntas sobre a vida, a morte e o amor”, explica, concluindo que a canção de Conan Osíris “era profundíssima”.

Mas esta não é uma publicação meramente elogiosa; é um apelo de Waters ao português.

O músico britânico garante que terá sido informado “por amigos” da intenção (ao não comparecer em Telavive) de Conan Osíris em boicotar Eurovisão, como forma de protesto pela ocupação israelita da Palestina e os crimes de guerra perpetrados pelo regime de Benjamin Netanyahu contra aquele povo.

“Escrevi-lhe para lhe sugerir que ele tem aqui a oportunidade de erguer a sua voz em nome da vida e contra a morte, erguer a sua voz pelos direitos humanos e contra os erros humanos”, explica. Segundo Roger Waters, Conan pode, recusando participar na Eurovisão, “ficar de pé”, lado a lado com “os irmãos e irmãs oprimidos” da Palestina, “solidarizando-se com os 189 manifestantes – incluindo 35 crianças – desarmados que foram mortos a tiro por Israel em Gaza no ano passado”.

“Ele [Conan] deve abster-se de partilhar a sua arte e ‘lavar’ a sistemática limpeza étnica de Israel sobre os palestinianos para expandir e manter o seu apartheid”, conclui.

Waters explica que, “infelizmente”, ainda não obteve resposta na volta de Conan Osíris, talvez porque, acredita, “o jovem Conan foi pessoalmente abordado e persuadido a ir à final por uma organização”. A organização, garante o músico, é a Creative Community for Peace (CCfP), uma organização “de extrema-direita” ligada, segundo Roger Waters, à “propaganda” de Israel – tendo Conan sido, com uma “mistura de ameaças e promessas”, persuadido a participar.

Entre os 42 finalistas da Eurovisão, Conan é, para Roger Waters, “aquele que traz amor suficiente no coração para se erguer e fazer a diferença”. “[Conan] pode ser lembrado por ter defendido o lado certo da história, defendido o amor, paz e justiça de verdade. Sê o tal, Conan”, apela.