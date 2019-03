Conan Osíris vence Festival da Canção 2019

Veja também: Conan Osiris. "Se não me curtem, é super legítimo" Conan Osíris é o vencedor do Festival da Canção de 2019, com o tema “Telemóveis”. A final realizou-se este sábado, em Portimão. O artista natural de Lisboa arrasou a concorrência. Obteve a pontuação máxima de seis dos sete júris nacionais e foi o mais votado pelo público, conseguindo um total de 24 pontos. O cantor NBC ficou em segundo lugar com a música “Igual a ti”. O último lugar do pódio foi para Matay, com “Perfeito”.

O grupo Madrepaz, com “Mundo a Mudar”; e Surma, com o tema “Pugna”, ficaram em quarto e quinto lugar, respetivamente.

No espetáculo de Portimão, houve ainda tempo para recordar alguns artistas que se celebrizaram em outras edições do Festival da Canção, como Armando Gama, Anabela ou Vânia Fernandes, que tocaram as suas músicas participantes no Festival da Canção e exibirem novos e modernos arranjos, da autoria de Nuno Gonçalves, da banda Gift. As vencedoras da edição anterior, Cláudia Pascoal e Isaura, também aturam perante os espetadores que assistiram ao espetáculo no Portimão Arena, que teve apresentação de Filomena Cautela, Inês Lopes Gonçalves e Vasco Palmeirim, sempre com notas de humor a marcar a suas intervenções.

