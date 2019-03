Venda de Militão ao Real Madrid não afeta escolhas de Sérgio Conceição

Sérgio Conceição garante que a transferência, já oficializada, de Éder Militão para o Real Madrid em nada vai influenciar as suas escolhas. O treinador do FC Porto olha para a situação "de forma natural", apesar do perigo de lesões ou de eventual falta de compromisso do central.

"Isto não vai mudar em nada o nosso trabalho", sublinhou Sérgio Conceição, esta sexta-feira, em conferência de imprensa.

Militão jogará até ao final da época no Porto, como jogador do Real Madrid, mas isso não afeta o treinador: "Temos de olhar para isto de forma natural. O Militão vai trabalhar da mesma forma e nós também vamos trabalhar com ele da mesma forma. Quando ele tiver de jogar, joga, quando tiver de ficar na bancada, fica. Tudo aquilo que fizer com Militão até ao final da época depende zero dessa transferência."



Um olhar para o futuro



Para o Porto, perder Militão ao fim de uma só época "é normal", visto que "os clubes portugueses não podem manter estes jogadores por dez anos". "Não há capacidade financeira para os manter", explicou Sérgio.

Herrera e Brahimi terminam contrato no final da época, pelo que podem sair a custo zero. Todavia, Sérgio tem esperança de que, além de Militão, aconteça "mais um ou outro negócio benéfico para o Porto", no verão.

"Espero que possamos encontrar mais valores para potenciar", afirmou.

Sérgio fazia a antevisão da receção ao Marítimo, marcada para sábado, às 20h30, no Estádio do Dragão. O FC Porto-Marítimo tem relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.