FC Porto anuncia venda de Éder Militão para o Real Madrid

O FC Porto anunciou, esta quinta-feira, a venda de Éder Militão para o Real Madrid, por 50 milhões de euros.

O central brasileiro assinou um contrato válido por seis temporadas com o clube "merengue", até junho de 2025. Éder Militão vai cumprir o resto da temporada de dragão ao peito, e rumará ao Real Madrid para o arranque da próxima temporada.

Militão é o primeiro reforço de Zinedine Zidane, treinador francês que regressou ao Real Madrid esta semana, e que terá carta branca para reestruturar o plantel.

O internacional brasileiro foi o reforço mais caro do FC Porto esta temporada, e custou um total de 8,5 milhões de euros, 7 milhões pagos ao São Paulo pela aquisição do passe, e 1,5 milhões em encargos adicionais. FC Porto detém um total de 90% do passe do central brasileiro.

O elevado rendimento de Militão no FC Porto valeu a sua estreia pela seleção principal brasileiro. O brasileiro estreou-se em setembro, frente a El Salvador, como lateral direito, e repete presença na mais recente convocatória de Tite, numa lista em que está incluído como defesa central.

Militão soma um total de 34 jogos com o FC Porto e três golos apontados.