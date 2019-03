“Abriu-se para o FC Porto uma nova janela de oportunidade”

Paulo Teixeira, membro do Conselho Superior do FC Porto, reconhece que as expetativas do FC Porto aumentaram com o empate do Benfica frente ao Belenenses, o que lhe permitiu colar-se no topo da tabela.

Os dois rivais têm 60 pontos, embora os encarnados tenham vantagem no confronto direto. A nove jornadas do fim, o deslize do Benfica deu novo alento aos dragões. Em entrevista a Bola Branca, Paulo Teixeira, reconhece que o FC Porto tem, aqui, uma segunda oportunidade.

"Abriu-se aqui uma nova janela de oportunidade e vamos acreditar até ao fim, que o FC Porto possa renovar o título de campeão nacional", salienta.



O empate do Benfica frente ao Belenenses provou que "até ao lavar dos cestos é vindima", ditado com o qual Paulo Teixeira já tem experiência.

“Não me posso esquecer que, em 1979/80, comprei uma camisola para festejar o campeonato na última jornada e nunca a usei, porque perdemos. É uma falsa questão considerar que o campeonato está decidido por se perder um jogo em casa. Quem embandeirou em arco e pensou que já estava tudo entregue, provou-se que não há jogos ganhos antecipadamente”, refere o membro do Conselho Superior do FC Porto.

O efeito diferente dos jogos europeus

Paulo Teixeira considera que, na última semana e após o clássico, os jogos europeus deram diferentes estímulos a Benfica e FC Porto.

“A competição europeia deu um incentivo muito grande aos jogadores do FC Porto. O inverso passou-se com o principal rival. Agora tudo vai depender muito da gestão que cada uma das equipas fará", frisa.

Num olhar para o que falta da época, Paulo Teixeira acredita que o FC Porto pode chegar longe na Liga dos Campeões e renovar o título de campeão, apesar da desvantagem que continua a ter para o Benfica:

“O FC Porto tem um calendário mais difícil, mas tudo é possível, quer no campeonato, quer na Liga dos Campeões. Acredito que o FC Porto pode também chegar longe na prova europeia. Tem excelentes jogadores e o treinador com certeza que fará uma gestão rigorosa do plantel. Estou convencido de que o FC Porto ainda nos dará grandes alegrias este ano”.