Brexit com acordo esteve quase a ser alcançado, mas Governo de May rejeitou novo plano da UE

As autoridades da União Europeia estiveram perto de evitar uma saída do Reino Unido sem acordo, após terem apresentado a Londres alternativas legais para acabar com o contencioso sobre o chamado "backstop" para a Irlanda, mas o plano foi rejeitado pelo Governo de Theresa May.

A informação foi avançada esta segunda-feira pela Reuters, que cita fontes da UE com conhecimento da matéria.

Esta segunda-feira, os responsáveis europeus pelas negociações do Brexit apresentaram um ponto da situação aos 27 Estados-membros, no dia em que faltam precisamente 18 dias para o prazo legal de saída dos britânicos, marcada para 29 de março, e em que a possibilidade de uma saída sem acordo continua a estar em cima da mesa.

Foi dito aos embaixadores europeus nesse encontro que, "no sábado à noite, as equipas de negociação estiveram perto de alcançar um acordo", mas que, "eventualmente, a primeira-ministra May não conseguiu convencer o seu gabinete" a aceitar essa proposta, tal como a própria "explicou ao presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, durante um telefonema no domingo ao final do dia".



Amanhã, o Parlamento britânico dá início a uma série de novas votações sem que a questão do "backstop" da Irlanda tenha sido resolvida e numa altura em que continua a não haver consenso sobre como evitar controlos alfandegários e aduaneiros na fronteira entre a Irlanda e a Irlanda do Norte.

A 21 de março, os líderes da UE a 27 vão reunir-se para uma cimeira sobre o Brexit que não contará com a presença de May, isto no dia em que faltará apenas uma semana para a retirada do Reino Unido, tal como definido pelo artigo 50 do Tratado de Lisboa, que a chefe do Governo britânico ativou em março de 2017.

Uma das votações que terão lugar esta semana na Câmara dos Comuns passa por alargar esse prazo, para "comprar" mais tempo de negociações.

Entretanto, May poderá viajar já esta segunda-feira até Estrasburgo, onde o executivo e os eurodeputados estão reunidos para plenários, para uma derradeira tentativa de finalizar um acordo. Essa informação ainda carece de confirmação oficial da parte de Londres.

Ainda de acordo com as fontes citadas, May não exclui a hipótese de apresentar outra declaração política sobre o "backstop" já hoje. Bruxelas teme que ela opte por pedir à Câmara dos Comuns que vote soluções para a fronteira irlandesa que já foram rejeitadas pela UE, o que não facilitará que os dois lados alcancem um acordo para orientar a saída.