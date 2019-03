Vitória de Guimarães pede insolvência da SAD do Sporting

Veja também:

O Vitória de Guimarães formalizou, esta quarta-feira, o pedido de insolvência da SAD do Sporting, no Juízo de Comércio de Lisboa, de acordo com o jornal "O Jogo".

Em causa está a transferência de Raphinha, extremo brasileiro que trocou o Vitória de Guimarães pelo Sporting no início desta temporada, e cujo pagamento continua em falta.

O clube leonino apenas pagou uma das prestações, de cerca de dois milhões de euros, pelo que falta o pagamento de quatro milhões de euros. A hipótese do pedido de insolvência já estava em cima da mesa há várias semanas, quando o Sporting falhou a data limite de pagamento da segunda prestação.

Depois de três temporadas de sucesso em Guimarães, Raphinha rumou a Alvalade, onde apontou quatro golos em 27 jogos disputados esta temporada.