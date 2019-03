Sporting acusa Vitória de Guimarães de "histerismo"

O Sporting acusa o Vitória de Guimarães de "histerismo", ao formalizar o pedido de insolvência da SAD leonina, devido à falta de pagamento da transferência de Raphinha. Numa nota enviada às redações, João Sampaio, vice-presidente do Sporting, que diz que o clube vimaranense ignorou a solução apresentada pelo clube de Alvalade:

"Estranhamos a posição do Vitória Sport Clube, na medida em que preferem o histerismo público em vez de esperar pela solução de curto prazo que propusemos e que ignoraram. Honraremos, como sempre, os nossos compromissos, como o Vitória bem sabe".

O Sporting diz ainda que "é pública a situação do Sporting, assim como o trabalho desenvolvido" para resolver o difícil panorama financeiro do clube. Ainda assim, João Sampaio diz que o Sporting não esquecerá quem "desrespeitou o clube":

"Mas não deixaremos de distinguir quem se portou com dignidade e respeitou a instituição Sporting Clube de Portugal; e quem, de uma maneira mais direta ou menos direta, e sem nenhuma vantagem, nos desrespeitou", pode ainda ler-se.

O Vitória de Guimarães queixa-se da falta de pagamento do clube leonino pela transferência do extremo brasileiro Raphinha. Os leões apenas pagaram a primeira tranche de dois milhões de euros, e falharam a data limite da segunda prestação, o que motivou o pedido de insolvência da SAD do Sporting, formalizado esta quarta-feira junto do Juízo de Comércio de Lisboa.