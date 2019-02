Brexit. Embaixador defende novo referendo para acabar com "processo absolutamente desastroso"

Quando, na década de 80 do século passado, o diplomata Fernando Neves entregou ao Reino Unido a carta com o pedido de adesão de Portugal à então CEE (Comunidade Económica Europeia), não imaginava que, volvidos mais de 30 anos, esse mesmo país estivesse prestes a deixar o bloco europeu.

À Renascença, o embaixador mostra-se crítico do Brexit e considera que só há uma saída.

“A minha opinião desde o início deste processo, que é um processo absolutamente desastroso, é que a única solução sensata para esta questão do Reino Unido é a repetição do referendo”, afirmou.

“Há muita gente que diz que nunca repetirão o referendo, mas só para a Escócia fizeram três”, recordou, acrescentando que, contudo, talvez já tenha havido “mais condições para [o segundo referendo] ser a solução”.

“Eu penso que não há, neste momento, nenhuma saída sensata”, conclui, considerando que o melhor que o Reino Unido tinha a fazer agora era esperar “para, pelo menos, pensarem no que estão a fazer”.

“A sensação que eu tenho é que o Reino Unido partiu para esta aventura sem ter uma estratégia, sem ter uma ideia do que ia acontecer e com a convicção de que o continente estava bloqueado com ‘mau tempo’ – ou seja, o Reino Unido sai para aqui a achar que chegava lá, ia comer a fatia do bolo e ficar com o bolo”, resume.

Na semana passada, a primeira-ministra britânica sofreu mais uma derrota ao ver chumbada no Parlamento a nova estratégia para o Brexit.

Os britânicos e os próprios deputados do Reino Unido mostram-se muito divididos quanto à saída do país da União Europeia. Para já, a data definida para a separação é 29 de março.