Castaignos anunciado como reforço na Coreia do Sul

Luc Castaignos já tem novo clube. O avançado holandês rescindiu com o Sporting na terça-feira e foi apresentado, esta quarta-feira, como reforço do Gyeonghnam FC, da Coreia do Sul.



O antigo internacional de sub-21 pela Holanda, de 26 anos, chegou a Alvalade em janeiro de 2017, proveniente do Eintracht Frankfurt, mas nunca se afirmou em Alvalade. Na temporada passada, foi emprestado ao Vitesse e, esta época, regressou ao Sporting, novamente sem sucesso. Luc Castaignos deixa o clube sem qualquer golo marcado, em 17 jogos.



A estreia de Castaignos na Coreia do Sul está marcada para dia 1 de março, no arranque oficial do campeonato, frente ao Seongnam IC.