Sporting rescinde contrato com Castaignos

O Sporting anunciou, esta terça-feira, a rescisão de contrato com Luc Castaignos.

Em comunicado no site oficial, o Sporting revelou que "chegou a acordo" com o avançado holandês "para a rescisão do seu contrato de trabalho" e desejou ao jogador "os maiores sucessos pessoais e profissionais".

O antigo internacional de sub-21 pela Holanda, de 26 anos, chegou a Alvalade em janeiro de 2017, proveniente do Eintracht Frankfurt, mas não conseguiu conquistar o seu espaço. Na temporada passada, foi emprestado ao Vitesse e, esta época, regressou ao Sporting, ainda que, de novo, sem sucesso. Luc Castaignos deixa o clube sem qualquer golo marcado, em 17 jogos.