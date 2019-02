​Popularidade de Marcelo em baixa? “70% não é razão para depressão”

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, garante que continua “muito grato à generosidade dos portugueses”, numa reação a dados de um recente estudo de opinião que o coloca, em taxa de popularidade, a níveis inferiores aos de Cavaco Silva

O estudo da Aximage revela que a popularidade de Marcelo Rebelo de Sousa tem vindo a descer, tendo atingindo os 14,5 (em 20) no mês de fevereiro, abaixo dos níveis registados por Cavaco Silva numa fase idêntica do seu mandato.



Ainda de acordo com o mesmo estudo, 67,1% dos portugueses consideram que o Presidente tem atuado "bem", contra 87,3% um ano antes. Nessa altura, apenas 5,5% achavam que atuava mal, percentagem que agora já chega aos 24,2%.

“Se se trata de os portugueses gostarem de mim na proporção de 71% ou 67%, lembre-se que vai fazer três anos que eu tomei posse e eleito com 52%. Portanto, o ter três anos e tal volvidos, com tudo aquilo que é a função e o desgaste da função, a generosidade dos portugueses em níveis tais, perto dos 70%, um bocadinho acima, um bocadinho abaixo… Acho que não é razão para depressão e não é razão para falta de generosidade, não”, disse o chefe do Estado aos jornalistas, na Póvoa do Varzim, à entrada para a 20.ª edição do “Correntes d´Escritas”.

O Presidente da República aproveitou a oportunidade para dar os parabéns à Câmara Municipal da Póvoa do Varzim e aos organizadores do festival pelos 20 anos do evento.