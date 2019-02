Sérgio explica dedo em riste de Felipe. "Não vejo qual é a estranheza"

Sérgio Conceição explicou, esta sexta-feira, o que se passou no final da derrota com a Roma, para os oitavos de final da Liga dos Campeões, em que Felipe foi filmado a falar de dedo em riste para o técnico do FC Porto.

Felipe explicara, nas redes sociais, que Sérgio o tinha "tranquilizado sobre um lance de disputa com o adversário". Em conferência de imprensa, o treinador do FC Porto salientou que "já foi tudo dito":

"Não vejo qual é a estranheza. Depois de um jogo de grande intensidade, dos oitavos de final da Champions, no final cumprimento os jogadores e um está irritado, com um lance, um adversário, um colega, o que for."

Sérgio Conceição sublinhou que "é normal" que um jogador esteja irritado depois de perder e que "até prefere" uma reação assim.

"E é normal que o treinador chegue, pensando que podia haver alguma expulsão. O Felipe começou a explicar-me da mesma forma que estava a falar três ou quatro segundos antes. O dedo para cima ou para baixo depende de como as pessoas querem interpretar as imagens", explicou.