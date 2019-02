Felipe agradece a Conceição por conversa após Roma-FC Porto

Felipe, central do FC Porto, explicou a conversa aparentemente tensa que manteve com Sérgio Conceição, após o final da partida no terreno da Roma, a contar para a primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

Através das redes sociais, o brasileiro deixou um agradecimento especial ao treinador dos dragões: "Deixo aqui uma palavra de agradecimento ao 'mister', que, após um jogo tão intenso e difícil, quis tranquilizar-me sobre um lance de disputa com o adversário. Vamos continuar a acreditar e a lutar pelos nossos objetivos."

O defesa brasileiro agradeceu ainda aos colegas de equipa e garante um FC Porto preparado para a segunda mão da eliminatória europeia.

"Seguimos ainda mais fortes, mais focados e mais unidos para os próximos compromissos. Levaremos a grande energia de nossos adeptos em Roma para dentro do Dragão no fim-de-semana. Orgulho de fazer parte deste grupo e só tenho de agradecer aos companheiros pela entrega", rematou.