Vaticano alia-se à Microsoft para promover ética na inteligência artificial

O Vaticano anunciou esta quarta-feira que vai juntar-se à Microsoft para promover a ética na inteligência artificial.

O Papa Francisco recebeu esta tarde em audiência privada o presidente da Microsoft, Brad Smith, juntamente com o arcebispo da Academia Pontifícia para a Vida, o arcebispo Vincenzo Paglia.

“Durante o encontro o Sr. Smith abordou o tema da inteligência artificial ao serviço do bem comum e de atividades promovidas com o objetivo de ultrapassar as divisões digitais que persistem a nível global”, lê-se no comunicado da sala de imprensa da Santa Sé.

“Em conclusão, o Santo Padre foi informado de que a Microsoft, em conjunto com a Pontifícia Academia para a Vida, vai promover um prémio internacional sobre a ética na inteligência artificial”, explica ainda o comunicado.

Ainda não são conhecidos mais detalhes sobre este prémio.

A ética na inteligência artificial é também o tema da assembleia plenária da Academia, marcada para 2020.

A assembleia plenária de 2019 realiza-se entre os dias 25 e 27 de fevereiro, subordinada ao tema “Roboética: Humanos, Máquinas e Saúde”.