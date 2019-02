Uma peça de teatro que é uma história de amor à literatura

O espetáculo, integrado no Ciclo sobre a Solidão, reúne um elenco de luxo. Gonçalo Waddington, Tonan Quito, Miguel Loureiro, Marco Paiva, Albano Jerónimo e Teresa Coutinho dão corpo à peça que é uma espécie de manta de retalhos dos livros de Dostoiévski. Durante três anos, a atriz Carla Maciel leu de fio a pavio toda a obra do autor russo e dela retirou personagens e excertos que agora são levados à cena.

Carla Maciel fez, como atriz, a peça “O Jogador”, baseada no livro do autor russo. Desde então, despertou para a literatura de Dostoiévski. E agora criou a peça “Confissões de um Coração Ardente”, que está em cena de 14 a 17 de fevereiro, no palco do Pequeno Auditório do Centro Cultural de Belém, em Lisboa.

Depois de ler “Os irmãos Karamazov”, Carla Maciel decidiu “mergulhar na obra” do autor russo, onde foi encontrar temáticas que “faziam sentido” para si, como “a fé e o amor”.

Esta é uma peça em que os homens dominam, mas no palco do CCB, cada um deles não é apenas uma personagem mas várias ao mesmo tempo. Dos livros do escritor russo, saem personagens como um “escritor” que Gonçalo Waddington encarna e que nos diz ser “um observador” com o qual o público se poderá identificar.

No palco, entre o cenário que recria uma casa sentamo-nos também com Albano Jerónimo. O ator bem conhecido do grande público por papéis que tem encarnado nas novelas televisivas explica que “estes homens e a mulher que estão em cena refletem o espetro maior que é Dostoiévski”. Na opinião do ator não é preciso ter lido o autor para se ver o espetáculo, mas quem vier pode sair com vontade de ir procurar os livros e segundo Albano Jerónimo “pode começar por um fininho!”

Carla Maciel que está a encenar pela primeira vez explica que em «Confissões de um coração Ardente» “há uma linguagem elevada” e aquilo que quer com a peça que agora estreia é “partilhar” este amor pela obra literária de Dostoiévsky