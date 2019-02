CP vai investigar queda de motor de comboio na Linha do Minho

A CP vai investigar a avaria que levou um comboio regional a perder o motor perto da localidade de Afife, em Viana do Castelo, quando fazia a ligação Porto-Valença, durante a noite desta quinta-feira.



“A unidade foi rebocada por comboio socorro e está a ser encaminhada para a oficina de Contumil, local onde as equipas técnicas da CP e da EMEF farão as necessárias analises técnicas para apurar as circunstâncias e causas desta ocorrência, bem como eventuais medidas preventivas e corretivas que se revelem necessárias”, pode ler-se num comunicado oficial.

Segundo a CP, esta ocorrência deveu-se à “fratura do veio de transmissão entre um motor diesel e a caixa de transmissão”, o que terá originado a quebra de um dos apoios do motor diesel.



Os 15 passageiros tiveram de descer para a linha, tendo sido chamados vários táxis para realizar o transbordo.

O incidente ocorreu com uma automotora alugada pela CP à congénere espanhola Renfe.

O dirigente sindical da FECTRANS disse que este acidente veio mostrar que a opção por comboios espanhóis foi errada e “dá força” ao que têm vindo a dizer: “Não são solução para a falta de material em Portugal, mas deve-se antes reparar aquilo que existe e está imobilizado, neste momento, e depois partir-se para a aquisição de novos equipamentos”, afirmou José Manuel Oliveira à Renascença.



O comboio saiu do Porto às 20h15 com destino a Valença. Já perto das 22h00, na zona de Afife, o motor caiu e foi arrastado, tendo danificado a via.