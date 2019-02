Comboio perde motor enquanto circulava

Um comboio inter-regional que fazia a ligação Porto/Valença, na Linha do Minho, na noite de quinta-feira deixou cair na linha um dos motores enquanto circulava. O incidente não provocou feridos.

O comboio saiu do Porto pouco depois das 20h00 com destino a Valença. Já perto das 22h00, na zona de Afife (concelho de Viana do Castelo), o motor caiu e foi arrastado ao longo da via.



Segundo algumas testemunhas citada pelo “Diário do Minho”, nomeadamente passageiros que seguiam no comboio da CP, “houve um barulho e a composição ficou parada”.



A Renascença apurou que os 15 passageiros tiveram de descer da composição para a linha, tendo sido chamados vários táxis para realizar o transbordo.



Durante a madrugada foi enviada uma composição de socorro desde Contumil, no Porto, para retirar o comboio acidentado. Contudo, a linha também ficou danificada, pois o motor ao ser arrastado levantou balastro e danificou travessas.