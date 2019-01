​Patriarca recebido em festa. D. Manuel quer Jornada Mundial "dos jovens para os jovens"

O cardeal patriarca de Lisboa, D. Manuel Clemente, quer que os jovens sejam os grandes protagonistas da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) de 2022, em Lisboa.



D. Manuel Clemente foi recebido esta terça-feira em clima de festa por dezenas de jovens, no aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, depois de ter representado Portugal na recente JMJ do Panamá.

Questionado pelos jornalistas sobre a organização das jornadas de 2022 em Lisboa, o cardeal patriarca respondeu: “meu Deus, grande trabalho”.

O também presidente da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) diz que o grande objetivo do evento é “corresponder a esta disponibilidade juvenil de que temos aqui uma pequeníssima amostra, mas que de tantas maneiras me tem chegado e já me empurrava a mim e aos meus colegas bispos neste sentido”.

“Não podia ser de outra maneira. Há aqui um ponto muito importante e que vem muito na sequência do último Sínodo dos Bispos sobre os jovens: o protagonismo é deles. Isto não vai ser uma Jornada organizado pelos bispos para os jovens, vai ser uma Jornada dos jovens para os jovens e que nós apoiamos, mas que é deles”, declarou.

[em atualização]