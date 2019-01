Veja o local onde vai acontecer a Jornada Mundial da Juventude 2022, em Lisboa

A zona foi escolhida por ser "muito bem servida do ponto de vista de acessibilidades", segundo o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina. Com vias ferroviárias e rodoviárias junto ao terreno e a apenas cinco quilómetros do aeroporto, o "amplo terreno" é o sítio escolhido para receber os peregrinos em 2020. "Melhor não podia ser", diz D. Manuel Clemente.

A Jornada Mundial da Juventude 2022 vai realizar-se no Parque Tejo, na margem norte do Rio Tejo, junto ao Mar da Palha. A informação foi avançada pelo Cardeal Patriarca de Lisboa, D. Manuel Clemente, durante uma conferência de imprensa no Panamá.

O terreno escolhido pela organização compreende assim o Parque Tejo, um parque urbano ribeirinho com cerca de 90 hectares, junto à Foz do Trancão.

No entanto, segundo Fernando Medina, o terreno que acolherá os eventos da Jornada deverá incluir também território pertencente ao concelho de Loures, para lá do Rio Trancão.

Em declarações à Lusa, o presidente da Câmara de Loures, Bernardino Soares, afirma que o espaço “necessitará de uma intervenção que, do nosso ponto de vista, será também uma oportunidade para que haja uma requalificação do lado de Loures onde ela ainda não aconteceu”.

Fernando Medina ressalva, no entanto, que, tendo em conta a dimensão do evento, este deverá distribuir-se por "muitos outros pontos", ao longo do mês que vai anteceder a parte final da Jornada.

Espera-se "uma mobilização de toda a área metropolitana, dos vários municípios, dioceses, das várias entidades".

Esta será, no entanto, a zona onde haverá maior concentração de pessoas, estando previsto que decorram aí os maiores eventos, nomeadamente a vigília e a missa de encerramento.

Lisboa vai receber em 2022 as Jornadas Mundiais da Juventude (JMJ), consideradas o maior evento organizado pela Igreja Católica, anunciou hoje o prefeito do Dicastério para os Leigos, Família e Vida, organismo do Vaticano. O anúncio foi feito na missa de encerramento das JMJ, que terminam este domingo na Cidade do Panamá.