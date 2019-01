“Na Venezuela são os delinquentes a proteger os cidadãos das forças armadas”

À Renascença , Rita defende que é “uma nova oportunidade, porque o apoio internacional ainda não tinha acontecido”. Os EUA, o Brasil, a Colômbia, entre outros, num total de 12 países, já reconheceram Guaidó como o líder interino da venezuelano. Do outro lado, ao lado do contestado Presidente Nicolás Maduro, há cinco países, incluindo a Rússia e a China .

A possibilidade de mudanças políticas no país, com o presidente da Assembleia Nacional (Parlamento), Juan Guaidó, de 35 anos, a autoproclamar-se Presidente interino do país, reabre a esperança dos luso-venezuelanos que estão na Madeira.

Está otimista mas também é realista. O passado a isso o obriga. “Noutras oportunidades aconteceram coisas similares, e não aconteceu nada. Embora considere que agora a situação é diferente, o presidente Guaidó tem uma postura muito equilibrada, muito calma”, elogia.

Lídia Albornoz, professora na escola primária do Caniço, na Madeira, esteve 20 anos na Venezuela e é hoje uma das vozes mais ativas da comunidade luso-venezuelana na região autónoma.

À Renascença, afirma que é “complicado perceber o que vai acontecer”. Há uma grande incerteza. Mas Lídia vive o dia-a-dia com a cabeça no outro lado do Atlântico, onde a “família do marido vive toda”.

“Falamos pouco com eles, e das poucas vezes que conseguimos dizem que têm medo de sair à rua porque, neste momento, estão a vandalizar quase tudo”, explica.

A violência como constante

A violência é mesmo uma das imagens mais fortes do país atualmente. O medo de uma guerra civil é bastante real, e aumenta à medida que as posições se extremam.

Ana Cristina Monteiro relata uma “situação muito grave”, que tem de redundar numa mudança.

“Não é por motivos políticos, é por motivos sociais. As pessoas estão a passar fome, comem do caixote do lixo, e não têm medicamentos, nem médicos. Não têm segurança, nem confiança no sistema.”

O momento, revela, é quase de um Estado falhado em que as instituições não funcionam.

“Estamos a ver muitos feridos, mortos e presos políticos. Há jovens a serem agredidos brutalmente pela polícia do estado. São presos sem processos e sem inquéritos. Sem nada. São agredidos e são assassinados. As pessoas fazem manifestações pacificas sem armas, e são repelidos pelas policias do governo”, descreve.