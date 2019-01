Venezuela. Rússia e China bloqueiam declaração de apoio à Assembleia Nacional

Um projeto de declaração do Conselho de Segurança da ONU visando garantir "um apoio pleno" à Assembleia Nacional venezuelana dirigida pelo opositor Juan Guaidó foi bloqueado este sábado pela Rússia e pela China, segundo diplomatas citados pela AFP.

O texto, ao qual a agência noticiosa teve acesso, sublinhava o compromisso da Assembleia Nacional de restaurar a democracia e o Estado de direito na Venezuela e notava a ausência de legitimidade do último processo eleitoral no país, condenando o recurso à violência por parte das forças de segurança contra manifestantes.



Estas referências foram eliminadas do texto pela Rússia com o apoio da China. Uma das fontes diplomáticas citadas pela AFP sob anonimato diz que o projeto foi enterrado e que um outro texto proposto pela Rússia, que se limitava a pedir um diálogo político na Venezuela, foi considerado inaceitável pelos Estados Unidos.

França e Alemanha, ambos membros do Conselho de Segurança, o primeiro deles com direito de veto, lançaram hoje um ultimato ao Presidente venezuelano, Nicolás Maduro, afirmando que reconhecerão o seu opositor Juan Guaidó como Presidente interino se não forem convocadas eleições no prazo de oito dias.



Entretanto, a União Europeia tomou uma posição similiar enquanto bloco unido.