Cardiff reage ao desaparecimento de Sala. "Estamos muito chocados"

O CEO e diretor executivo Cardiff City, Ken Choo, reagiu publicamente, esta terça-feira, ao desaparecimento de Emiliano Sala, recente contratação do clube cujo avião desapareceu dos radares quando se dirigia ao Reino Unido, na noite de segunda-feira.

"Ficámos muito chocados quando soubemos que o avião [que transportava Sala] tinha desaparecido. Esperávamos que o Emiliano chegasse a Cardiff na última noite e hoje ia ser o seu primeiro dia com a equipa", escreveu o dirigente, em comunicado no site do clube, admitindo que todos na direção estão "muito perturbados" com a situação.

No comunicado, Ken Choo revelou que foi tomada a decisão, logo de manhã, de cancelar o treino, estando "os pensamentos do plantel, da equipa técnica e de todo o clube com o Emiliano e o piloto" do avião.

"Todos nós no Cardiff City FC gostaríamos de agradecer aos nosso fãs, e a toda a comunidade do futebol, pelo seu apoio neste momento difícil. Continuamos a rezar por notícias positivas", completou.